Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret ettiANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

23.09.2019 15:45
Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti

Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun genel itibarıyla iyi olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
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