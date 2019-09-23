Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti
Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret ettiANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Keçiören Belediye Başkanı Altınok Bahçeli'yi ziyaret etti
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hastanede ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
MHP Lideri Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Altınok, Bahçeli'nin sağlık durumunun genel itibarıyla iyi olduğunu belirtti.