Kebap Ustalarına "Adana Kebabı" Eğitimi

Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından Türkiye'nin değişik yerlerindeki kebap ustalarına, tescilli Adana kebabı eğitimi verilecek.



Odadan yapılan açıklamaya göre, farklı kentlerdeki kebap ustalarına yönelik geleneksel olarak düzenlenen tescilli Adana kebabı ustalık eğitim seminerinin dokuzuncusu, 16-17 Kasım'da ATOSEV Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Oda Başkanı Atila Menevşe, Adana kebabını gelecek kuşaklara bozulmadan, aslına uygun olarak aynı damak lezzetinde taşımayı hedeflediklerini belirtti.



Adana kebabının, yurtiçi ve yurtdışında aynı lezzet ve aynı özellikte tüketici ile buluşturulmasını amaçladıklarını ifade eden Menevşe, bu firmalara sertifika verilirken tahsil edilen sembolik rakamların ise kebap ustalarının eğitimine harcandığını kaydetti.



Menevşe, şunları aktardı:



"Seminerlerde Adana dışından tescil almış firmaların bir ustasının tüm masrafları, Odamız ve Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Esnaf Odası tarafından karşılanacaktır. Böylelikle Adana kebabından elde edilen gelir doğrudan eğitime katkı olarak kullanılacaktır. Önceki senelerde sekiz kez düzenlenen seminere şehir dışından tescil alan firmaların ustaları da katılarak katılım belgelerini almış ve Adana kebabının gerçek lezzetiyle tüketiciye ulaştırılması konusunda önemli bir girişimde bulunmuşlardır. Geçen yıllarda yapılan eğitim seminerlerinin başarıyla sonuçlanmış olması bizleri gururlandırmış ve dokuzuncu eğitim seminerinin düzenlenmesi yolunda moral kazandırmıştır."



Menevşe, vatandaşların, ülke ve yurtdışında "Tescilli Adana Kebabı" logosu taşıyan firmaların listesine odanın "www.adanato.org.tr" internet sitesinden ulaşabileceklerini bildirdi.