Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, köyleri ziyaret etti
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Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, köyleri ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, köyleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Akgömlek ve Büklümlü köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Akgömlek ve Büklümlü köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Akbulut, Akgömlek ve Büklümlü köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerle mahalle ve köylerdeki sorunları yerinde tespit ederek, kısa sürede çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını kaydeden Akbulut, köylere ziyaretlerinin süreceğini belirtti.

Akbulut'a, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve İl Meclis Üyesi Muzaffer Bulut da eşlik etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, köyleri ziyaret etti
Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, köyleri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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