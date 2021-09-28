Keban'ın Göldere köyüne güneş enerjisi üretim sistemi kuruluyor - Haberler
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Keban'ın Göldere köyüne güneş enerjisi üretim sistemi kuruluyor

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'ın Göldere köyüne güneş enerjisi üretim sistemi kuruluyor

Elazığ'ın Keban ilçesinin Göldere köyüne güneş enerjisi üretim sistemi kuruluyor.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinin Göldere köyüne güneş enerjisi üretim sistemi kuruluyor.

Keban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2021 yılı programı kapsamında Göldere köyüne güneş enerjisi üretim sistemi ve içme suyu isale hattı yapımı için çalışmalar sürüyor.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu, teknik ekip ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Göldere köyü muhtarı Hüseyin Turan, köyde yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Turan, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut'a, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır'a, İl Genel Meclis üyeleri Muzaffer Bulut ve Veysel Fırat, İl Özel İdaresi yetkilileri ve projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Keban'ın Göldere köyüne güneş enerjisi üretim sistemi kuruluyor

Keban'ın Göldere köyüne güneş enerjisi üretim sistemi kuruluyor

Keban'ın Göldere köyüne güneş enerjisi üretim sistemi kuruluyor

Keban'ın Göldere köyüne güneş enerjisi üretim sistemi kuruluyor

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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