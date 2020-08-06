Keban'da "sağlık için, hepimiz için" denetimi yapıldı Keban'da "sağlık için, hepimiz için" denetimi yapıldı.

Keban'da "sağlık için, hepimiz için" denetimi yapıldı.

Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yutseven ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla lokanta, kahvehane, çay bahçesi, internet kafe, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları denetlendi.

Karaosmanoğlu, kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Kaynak: AA