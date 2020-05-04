Keban'da mezarlıkta zambaklar ilgi çekiyor

Keban ilçesinde mezarlık alanda açan zambaklar ilgi çekiyor.

Keban ilçesinde mezarlık alanda açan zambaklar ilgi çekiyor.

Fırat Mahallesindeki Fırat ve Değirmenbaşı mezarlıklarında ekilen zambakların her yıl mayıs ayında açması ilgi görüyor.

Vatandaşlardan Mehmet Kucak yaptığı açıklamada, annesinin mezarını ziyaret için geldiğini belirterek, zambakların mezarlıkta güzel bir görüntü oluşturduğunu söyledi.

Babasını mezarını ziyaret gelen Bürhan Gedik de ektikleri zambakların mezarlıkta ayrı bir güzellik oluşturduğunu belirtti.

Gedik, "Mezarlığa gelince, bu ortamı gürünce mutlu oluyorum." dedi.

Kaynak: AA