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Keban'da kara yoluna tel örgü çekiliyor

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da kara yoluna tel örgü çekiliyor

Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Elazığ-Keban D-260 kara yoluna kaya parçalarını önleme amaçlı tel örgü çekiliyor.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Elazığ-Keban D-260 kara yoluna kaya parçalarını önleme amaçlı tel örgü çekiliyor.

Elazığ-Keban kara yolunda Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çelik tel örgü çekme çalışması sürüyor.

Keban Derneği Başkanı Ayhan Şimşek, çalışma için yetkililere teşekkür ederek, "İlçemize güzel hizmetler yapılması amacıyla yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunan Kaymakamımız Hasan Akbulut'a, Belediye Başkanımız Fethiye Atlı'ya, Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar ve Köprüler Şube Müdürü Tamer Demir'e ve diğer ilgililere teşekkür ederiz." dedi.

Keban'da kara yoluna tel örgü çekiliyor

Keban'da kara yoluna tel örgü çekiliyor

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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