Keban'da çiftçilere fidan desteği
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Keban'da çiftçilere fidan desteği

Keban Kaymakamlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle 200 çiftçiye ücretsiz fidan dağıtıldı.

29.11.2019 20:19 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:20
Keban'da çiftçilere fidan desteği

Kaymakamlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle 200 çiftçiye ücretsiz fidan dağıtıldı.

Keban Kaymakamı , Kaymakamlık önünde fidan dağıtılması amacıyla düzenlenen programda, ceviz ve badem fidanlarını Orman Bölge Müdürlüğünden talep ettiklerini, fidanların çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Tepeli, "İnşallah veriminiz bol olsun. Bu çalışmalara devam ederek, tarıma katkı sağlayalım, tarımı geliştirelim." dedi.

Daha sonra bin 500 ceviz, 250 badem ve 2 bin biberiye fidanı 200 çiftçiye verildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Keban'da çiftçilere fidan desteği
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