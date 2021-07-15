Keban'da 15 Temmuz etkinlikleri

Elazığ'ın Keban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ve şehit aileleri ziyaret edildi, mevlit programı düzenlendi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ve şehit aileleri ziyaret edildi, mevlit programı düzenlendi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Adil Benli ve İlçe Müftüsü Zafer Güneş, Değirmenbaşı Mahallesinde bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü Güneş tarafından dualar okundu.

Akbulut ve beraberindekiler daha sonra şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti.

Kaymakamlık ayrıca etkinlikler kapsamında Keban Emre Camisinde de mevlit programı düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan