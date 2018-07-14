Keban Belediyesinin İlaçlama Çalışmaları

Elazığ'ın Keban ilçesinde köylerde sinek ve böcek ilaçlaması yapıldı.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı yazılı açıklamada, mücavir alanlarının dışın olmasına rağmen köy muhtarlarının talebi üzerine sinek ve sivrisinekle mücadele için Nimri, Bayındır, Kopuzlu, Denizli, Dürümlü, Taşkesen, Sağdıçlar, Ulupınar, Bademli, Soğanlı köylerine, Kuşçu, Örenyaka, Üçpinar, Gökbelen, Göldere, Akçatepe, Koyunuşağı, Topkıran ulv aracımızla ilaçlama yaptık" diye konuştu.

Doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünleri tercih ettiklerini vurgulayan Atlı, "Doğaya en az ilaç salacak şekilde ilaçlama yapıyoruz." dedi.