Keban Belediyesi Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi İmzalandı

Keban Belediyesi Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi İmzalandı

Keban Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında, belediyede çalışan sözleşmeli personel, memur ve müdürlere yönelik 1 Ocak 2018-31 Aralık 2019 dönemini kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzaladı.

Keban Belediyesi Sosyal Denge Tazminat Sözleşmesi İmzalandı

Keban Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında, belediyede çalışan sözleşmeli personel, memur ve müdürlere yönelik 1 Ocak 2018-31 Aralık 2019 dönemini kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzaladı.

Belediyede düzenlenen imza törenine Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Bem-Bir-Sen adına ise Elazığ İl Başkanı Süleyman Akay katıldı.

Atlı, imzalanan sosyal denge tazminatı sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

Bem-Bir-Sen Elazığ İl Başkanı Akay ise görüşmelerdeki yaklaşımından dolayı Atlı'ya teşekkür etti.

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