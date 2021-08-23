Keban'a bağlı Üçpınar köyüne 75 deprem konutu yapılacak
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Keban'a bağlı Üçpınar köyüne 75 deprem konutu yapılacak

Keban'a bağlı Üçpınar köyüne 75 deprem konutu yapılacak
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, ilçeye bağlı Üçpınar köyüne yapılacak 75 deprem konut alanında incelemede bulundu.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, ilçeye bağlı Üçpınar köyüne yapılacak 75 deprem konut alanında incelemede bulundu.

24 Ocak 2020 merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde 75 konutun hasar gördüğü ilçeye bağlı Üçpınar Köyü Dılop mevkisinde 75 deprem konutunun yapılması için sondaj çalışmalarına başlandı.

Üçpınar Köyüne ziyaret eden Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, yeni yapılacak yerleşim yerinde başlayan yer düzeltme ve tesviye çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Akbulut "Deprem dolayısıya oluşan mağduriyetin biran önce giderilmesi için çalışmalara başlandı. Köyümüzün biran önce yeni yerleşim yerine taşınmasını sağlayacağız inşallah" dedi.

Kaymakam Akbulut'a İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yutseven İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve İl Meclis Ütesi Muzaffer Bulut eşlik etti.

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Keban'a bağlı Üçpınar köyüne 75 deprem konutu yapılacak
Keban'a bağlı Üçpınar köyüne 75 deprem konutu yapılacak
Keban'a bağlı Üçpınar köyüne 75 deprem konutu yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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