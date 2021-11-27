Keanu Reeves, Mortal Kombat'ta yer almak istemiyor
Keanu Reeves, NetherRealm'in geliştirdiği Warner Bros'un yayınladığı dövüş oyunu serisi olan Mortal Kombat karakterleri arasında John Wick ve Neo karakterlerini görmek istemediğini açıkladı.
Keanu Reeves ile soru cevap yapan Esquire sitesinde Keanu'ya yöneltilen sorulardan birinde "Sana kalmış olsa, John Wick ve Neo'nun Mortal Kombat 11'de olmasını ister miydin?" sorusuna "Bana kalmışsa? Hayır," diye cevaplayan Reeves, "Mortal Kombat birçok yönden harika" fakat herkesin kendi işini yaptığını söyleyerek soruyu yanıtladı.
NetherRealm patronu Ed Boon, daha öncelerinde yaptığı bir açıklamada Mortal Kombat 11'de konuk karakter olarak Neo ve John Wick'i eklemek istediğini belirtmişti.
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Nisan 2019'da Boon, Neo'nun, NetherRealm'in DC temalı dövüş oyunu serisi Injustice 2'de konuk dövüşçü olma ihtimalinin çok yakındı dedi, ancak sebebi bilinmedik bir şekilde anlaşma iptal edilmişti.
Daha da öncelerine gidecek olursak 2016'da Warner Bros., Neo'yu Mortal Kombat 9'a eklemeyi düşünüyordu, ancak NetherRealm'in Mortal Kombat'ın ultra gory oynanışına uymayacağı endişesiyle vazgeçmişti.
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