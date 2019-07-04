Keanu Reeves'le Büyük Ses Getiren Cyberpunk'ın Filmi Gelecek mi?

Son yıllarda beyaz perdede çok fazla kitap, çizgi roman, oyun uyarlamaları görmeye başladık. Bunların arasına E3'te Keanu Reeves ile büyük heyecan yaratan Cyberpunk'ın da katılması oldukça muhtemel görünüyor.

Cyberpunk 2077 oyununda CD Projekt Red ile yakından çalışan bir tasarımcı olan Mike Pondsmith, VGC'ye verdiği röportajda Cyberpunk'ın film haklarıyla ilgili bilgi vermedi fakat Keanu Reeves'in projeye dâhil olmasının bu konuda oldukça yardımcı olacağını ifade etti.

Keanu Reeves ise oyunların tanınmak için Hollywood yıldızlarına ihtiyacı olmadığını söyledi. Kaldı ki kitapları ve oyunlarıyla ses getirerek Netflix'e dizi olarak uyarlanan Witcher 3 de bu noktalara gelmek için arkasında milyonlarca hayranı olan Hollwyood yıldızlarını kullanmamıştı.

Siz oyunların filmlere ve dizilere uyarlanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Cyberpunk da uyarlaması yapılan oyunlar kafilesine katılır mı?