Keanu Reeves, kendi Cyberpunk 2077 karakterini satın alırken görüntülendi
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Keanu Reeves, kendi Cyberpunk 2077 karakterini satın alırken görüntülendi

17.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:34
Keanu Reeves, kendi Cyberpunk 2077 karakterini satın alırken görüntülendi

John Wich gibi yapımların başrol oyuncusu Kanadalı ünlü aktör Keanu Reeves, bir çizgi roman mağazasında hayranları tarafından Cyberpunk 2077'de kendi karakteri olan Johnny Silverhand'ı satın alırken görüntülendi.

Cyberpunk 2077 lansmanı istenilen başlangıcı yapamamış olsa da, fenomen oyuncu Keanu Reeves'in karakteri Johnny Silverhand, oyuncular tarafından çok sevilen, karizmatik bir karakter haline geldi. Johnny Silverhand ürünlerini satın alırken görülen Keanu bile karaktere hayran gibi görünüyor.

KEANU REEVES'İN FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Bir Instagram gönderisinde paylaşın bu fotoğraf, görüntüsü silinmeden önce kaydedilmiş ve Twitter'da da paylaşılmış. Görüntülere baktığımızda Reeves, Silverhand karakterinin yanı sıra başka Cyberpunk 2077 ürünleri de satın alıyor gibi görünüyor. Ünlü fenomenin bu ürünleri neden satın aldığı ise belli değil, çünkü genellikle yayıncılar Reeves gibi isimlere oyun çıktığında kendisinden esinlenilen bu karakteri gönderirlerdi.

Keanu Reeves, kendi Cyberpunk 2077 karakterini satın alırken görüntülendi

Çoğu insan Johnny Silverhand'ın oyunun en iyi karakteri olduğu konusunda hemfikirken, ünlü Kanadalı oyuncu Keanu Reeves'in de aynı duyguları paylaştığını görebiliyoruz.

Cyberpunk 2077 şu anda PC, PS4, Xbox One ve Stadia'da oynanabilir durumda bulunuyor. Oyun PS5 ve Xbox Series X | S'de oynanabilir ancak yeni nesil konsollar için bir yükseltme yapılıyor.

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