KE'nin 7'nci sayısı Cemil Kavukçu dosyasıyla çıktı
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KE'nin 7'nci sayısı Cemil Kavukçu dosyasıyla çıktı

21.01.2021 11:54 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:58
KE'nin 7'nci sayısı Cemil Kavukçu dosyasıyla çıktı

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlarla çıkarılan edebiyat, kültür, sanat dergisi KE'nin yayımlanan 7'nci sayısı Cemil Kavukçu dosyasıyla çıktı.

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlarla çıkarılan edebiyat, kültür, sanat dergisi KE'nin yayımlanan 7'nci sayısı Cemil Kavukçu dosyasıyla çıktı. Sayıda, Kavukçu ile Serkan Türk söyleşi gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlarla çıkarılan edebiyat, sanat, kültür dergisi KE'nin 7'nci (Ocak-Şubat 2021) sayısı yayımlandı. Bundan önceki sayılarını Sunay Akın, Zülfü Livaneli, Latife Tekin, Birhan Keskin, Orhan Pamuk ve Füruzan gibi değerli yazar ve şairlere ayıran KE, 7'nci sayısında Cemil Kavukçu dosyasıyla çıktı. Bu sayıda Cemil Kavukçu ile Serkan Türk söyleşi gerçekleştirdi. Hülya Soyşekerci, Münire Çalışkan Tuğ, Semrin Şahin ve Yunus Çinçin dosyaya katkı sunan isimler arasında bulunuyor.

Öte yandan sayıda; Zafer Doruk, Emre Kundakçı, Rezzan Akçatepe, Melih Yıldız, Nalan Çelik, Neslihan Önderoğlu, Selda Uygur Gürbüz, Burcu Çalışkan, Sedat Delioğlu, Ozan Can, Ayşe Övür, Gökhan Yılmaz, Veysel Kobya, Kenan Sarıalioğlu, Ercan y Yılmaz, İsmail Biçer, Mertcan Karacan, İlyas Tunç, Ali Gani Eser, Mehmet Köksal, Bircan Çelik, Serkan Gülpınar, Kenan Demir, İlyas Tunç, Havva Yılmaz, Barış Yıldırım, Merve Koçak Kurt, Bekir Dadır, Ahmet Karacan, Samet Karahasanoğlu, Umut Özkan, Demet Eker, Turgay Yazıcı ve Demet Ekmekçioğlu ise deneme, inceleme, söyleşi, öykü ve şiirleriyle yer aldı.

ULUSLARARASI SANATÇILARIN ESERLERİ DE ÖDÜL ALDI

'Çizginin Diliyle' sayfasının konukları arasında, Kartal Belediyesi'nin Hasat Sanat Atölyesi ile gerçekleştirdiği Uluslararası Kovid-19 Karikatür Yarışması'nda eserleriyle Sırbistan'dan Tošo Borkovic birinci, İran'dan Sajad Rafeei ikinci, Ukrayna'dan Oleksiy Kustovsk ise üçüncü olarak ödül aldı.

"Kitaplar Arasında" ve "Filmler Arasında" başlığını taşıyan sayfalar dergiye renk katmaya devam ederken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in "Umudun, Direncin ve Edebiyatın Ortak Dili ile 2021'e Merhaba Demek" başlıklı sunum yazısı da 7'nci sayının en dikkat çeken yazıları arasında yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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