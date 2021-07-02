Kdz. Ereğli'de "Evde Bakım Projesi" hayat buldu
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Kdz. Ereğli'de "Evde Bakım Projesi" hayat buldu

Kdz. Ereğli'de 'Evde Bakım Projesi' hayat buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Evde Bakım Projesi' kapsamında engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik bakım hizmeti sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Evde Bakım Projesi' kapsamında engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik bakım hizmeti sürüyor.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan proje, yalnız olarak yaşayan, bakıma muhtaç yaşlılara, modern çağın bir gereği olan insan onuruna yakışır hizmeti verebilmek ve sosyal hizmeti yaygınlaştırmayı esas almak üzere hazırlandığı belirtildi. "2021 Yılı Yaşlı ve Engellilere Yönelik Evde Bakım Projesi" kapsamında, ilçede tespit edilen engelli ve yaşlı 30 vatandaşa evde bakım hizmeti verilmeye başlandı. Proje kapsamında ilçede bakıma muhtaç, engelli, yaşlı vatandaşların tespiti yapıldı. Görevli personelce evlerine gidilerek her türlü temizlik, tıraş, tırnak bakımı, diğer bakımlar gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Bu doğrultuda Pandemi kurallarının da esnetilmesi ile birlikte Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu başkanlığında Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri ve mahalle muhtarı ile birlikte Süleymanlar Mahallesindeki Elif-Muharrem Kurt'un evine ziyaret gerçekleştirildi. 199 bin 40 TL bütçeli proje kapsamında, Vakıf personeli ile birlikte üç kişi de istihdam edildiği öğrenildi. 2017-2018-2019-2020 yıllarında uygulanan proje 2021 yılında da uygulanmaya devam ediyor.

Proje kapsamında ayrıca vakfa 4+1 kişilik kiralık araç kazandırıldı. Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderilerek çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Proje kapsamında yaşlı vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'na teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli'de 'Evde Bakım Projesi' hayat buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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