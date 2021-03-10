KDK'ya başvurdu, avukatlık staj eğitim masraf ücretini geri aldı
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KDK'ya başvurdu, avukatlık staj eğitim masraf ücretini geri aldı

10.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:14
KDK'ya başvurdu, avukatlık staj eğitim masraf ücretini geri aldı

ANKARA (İHA) – Avukatlık stajının başlatılabilmesi için 'staj eğitim masrafı' istenen vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurarak ücreti geri aldı.

ANKARA (İHA) – Avukatlık stajının başlatılabilmesi için 'staj eğitim masrafı' istenen vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurarak ücreti geri aldı.

Avukatlık stajını yapmak için ilgili baro başkanlığına başvuran vatandaş, stajın başlatılabilmesi için "staj eğitim masrafı" adı altında ücret yatırmasının istendiğini, bu durumun hukuka ve kanuna aykırı olduğunu belirttiğinde cevap olarak kendisine Baro Yönetim Kurulu kararının gösterildiğini bildirdi. Başvurucu, stajını geciktirmeden başlatabilmek için istenen staj eğitim masrafı ücretini yatırdığını belirterek, baroya ödediği staj eğitim masrafının tarafına iade edilmesi için konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) taşıdı. Gerekli inceleme ve araştırmalarını yapan KDK, vatandaşı haklı buldu. Barolar arasında stajyer avukat adaylarından staj kaydiye bedeli talep edilmesi hususunda bir uygulama birliği olmadığını, staj kaydiye bedeli adı altında kanunda açık bir düzenleme de olmadığını tespit eden KDK, Türkiye Barolar Birliği'nin bu konuda barolar arasında bir uygulama birliği sağlanması adına ortak bir çalışma yürütmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Başvurucudan staj kaydiye ücreti alınmasına yasal dayanak bulunmadığını tespit eden KDK, başvurucudan alınan ücretin iade edilmesi yönünde ilgili Baro Başkanlığı'na tavsiye kararı verdi. KDK'nın tavsiye kararının ardından başvurucunun mağduriyeti giderildi. İlgili Baro Başkanlığı KDK'ya gönderdiği cevabi yazısında, staj eğitim masrafı olarak alınan ücretin başvurucunun hesabına iade edildiğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esin Işık

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