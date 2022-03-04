KBÜ'de "Raylı Sistemler Eğitimi" düzenlendi

ESKİPAZAR, KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eskipazar Meslek Yüksek Okulu (EMYO) kariyer günleri kapsamında "Raylı Sistemler Eğitimi" düzenlendi.

KBÜ "Raylı Sistemler Teknolojisi Mezunları Derneği (RESTDER) tarafından organize edilen ve iki gün süren eğitimde konuşan EMYO Müdürü Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin, "Bu etkinlikle üniversite, sanayi ve sivil toplum örgütleri iş birliğinin güzel bir örneğine şahitlik ettik. Son yıllarda TCDD kadrolarının yüzde 50 den fazlasını EMYO mezunu öğrencilerimiz oluşturuyor. Bu okul yönetimi ve akademisyenlerimiz için gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

EMYO Raylı Sitemler Elektrik Elektronik Programı akademisyenleri Öğretim Görevlisi Rukiye Tekin ve Öğretim Görevlisi Mehmet Taşlıyol ile TCDD kontrolörü eski makinist Necati Meydan'ın koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, sektörün önde gelen isimleri tarafından "Kent İçi Hafif Raylı Sistemler", "Lojistik Operasyon Uzmanlığı", "Emniyet Yönetim Sistemi" ve "Ar-Ge" olmak üzere 4 farklı alanda eğitim verildi.

Eğitime, RESTDER Başkanı Okan Çalıova, EMYO bünyesindeki akademisyenler, Metro İstanbul Raylı Sistemler Mühendisi Fatih Pak, Pasifik Avrasya Lojistik Sorumlusu Mustafa Furkan Orçan, Yüksek Hızlı Tren makinisti ve raylı sistemleri mühendisi Murat Atılgan, Transraniyal Manyetik Uyarım (TMS) Müdürü Bafer Efe aynı firmadan Er-Ge mühendisi Egemen Balın, insan kaynakları uzmanı Ercan Pekdoğan, bilgisayar mühendisi Ali Taha Yurdakul, Ankara Yüksek Hızlı Tren Makinistleri Dernek Başkanı Murat Atılmış, Demiryol Meslek Yüksekokulu Mezunları Derneği (DEMOK) Başkanı Ahmet Turan Demir ve öğrenciler katıldı.