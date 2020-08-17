Kazuo Ishiguro'dan yeni roman
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Kazuo Ishiguro'dan yeni roman

Kazuo Ishiguro'nun Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra yazdığı ilk romanı Klara and the Sun, 2 Mart 2021 tarihinde yurt dışında, kısa bir süre sonra ise Yapı Kredi Yayınları tarafından Türkiye'de yayımlanacak.

Kazuo Ishiguro'dan yeni roman
17.08.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:05

Kazuo Ishiguro'nun 2017 yılında aldığı Nobel Edebiyat Ödülü'nden sonraki ilk romanı Klara and the Sun, 2 Mart 2021'de İngiltere'de Faber & Faber, ABD'de Alfred A. Knopf ve Kanada'da Knopf yayınevleri tarafından yayımlanacak. Yazarın Türkiye'deki yayıncısı Yapı Kredi Yayınları ise kitabı bu tarihten kısa bir süre sonra Türk okuruyla buluşturacak.

Klara and the Sun, mağazadaki yerinden içeriye göz atmaya gelenlerin ve sokaktan geçenlerin davranışlarını dikkatle izleyen, olağanüstü gözlem yeteneğine sahip Yapay Arkadaş Klara'nın hikayesini anlatıyor. Bir müşterinin yakında onu seçeceğini umut eden Klara, bu durumun koşullarını sonsuza dek değiştirebilme ihtimali ortaya çıktığında insanların vaatlerine aldanmaması konusunda uyarılır.

"Büyük bir duygusal güce sahip romanlarında, dünyayla bir bağlantımız olduğu yanılsamasının altında yatan dipsiz uçurumu açığa çıkardığı" gerekçesiyle 2017 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Kazuo Ishiguro, Nobel konuşmasında, yazarlık hayatının dönemeçlerini ve sihirli keşif anlarını romanlarından alıştığımız yalınlık ve vuruculukla, okurlarla paylaşıyor.

"Başka bir yerden, burada ve şimdi üzerine konuşan, insan kalbi hakkında çarpıcı bir roman… Klara and The Sun, Ishiguro'nun yazınında her zaman olduğu gibi hem heyecan verici derecede şaşırtıcı hem de Ishiguro'nun tüm çalışmalarıyla tutarlı olmayı başarıyor. Okurların Klara karakterini ve onun dünyasını keşfetmesini heyecanla bekliyorum." Faber Yayın Yönetmeni Angus Cargill

Kaynak: Bültenler

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