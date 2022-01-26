Kazım Karabekir Paşa vefatının 74. yılında anıldı

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yapan Kazım Karabekir'in vefatının 74. yılı dolayısıyla Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Kazımkarabekir Parkı'ndaki törende, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve Kazım Karabekir Paşa'nın ailesi anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından anma programı sona erdi.

Programa, AK Parti Karaman Milletvekili Seİman Oğuzhan Eser, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar da katıldı.