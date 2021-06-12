Kazım Karabekir'in torunu İstiklal Yolu'nda dedesinin izini sürüyor
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Kazım Karabekir'in torunu İstiklal Yolu'nda dedesinin izini sürüyor

Kazım Karabekir'in torunu İstiklal Yolu'nda dedesinin izini sürüyor
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

İnebolu'dan Ankara'ya 100'ün üzerinde motosikletlinin katılımıyla düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katılan Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın torunu Karabekir Ferhan Ayasbeyoğlu, İstiklal Yolu'nda dedesinin izlerini takip ettiğini söyledi.

İnebolu'dan Ankara'ya 100'ün üzerinde motosikletlinin katılımıyla düzenlenen "İstiklal Sürüşü"ne katılan Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa'nın torunu Karabekir Ferhan Ayasbeyoğlu, İstiklal Yolu'nda dedesinin izlerini takip ettiğini söyledi.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneğinin iş birliğinde düzenlenen "İstiklal Sürüşü", İnebolu'dan başladı.

Yarın Ankara'da sona erecek İstiklal Sürüşü'ne Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir'in oğlu Karabekir Ferhan Ayasbeyoğlu da katıldı.

Ayasbeyoğlu, AA muhabirine, İstanbul'dan 10 motosikletli arkadaşıyla İnebolu'ya geldiklerini söyledi.

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi olduğunu belirten Ayasbeyoğlu, "Kazım Karabekir Paşa'nın birinci kuşak torunuyum. En ön saflarda her yere gittiğimiz gibi burada da olmayı seçtik." dedi.

İnebolu'ya, dedesi Kazım Karabekir'in izini sürmek için geldiğini anlatan Ayasbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum'dan gelen silahların buradan nasıl gittiğini 100 sene sonra biz de yaşayalım istedik. 15. Kolordu'nun amblemi olan mermi sandığımızı da getirdim ve bunu bu yolda kullanmayı düşündük. Bununla belki o günleri şimdiki nesillere yaşatmış olacağız. Esas amacımız da zaten bu. Bu ölçülerde olan sandıklardan binlercesi, gemiler dolusu sandık Ruslardan kalan çok büyük mühimmat, İngilizlerden alınan tüfekler gemilerle Trabzon Limanı'ndan taşınmış ve İnebolu'ya gelmiş. Bir insanın hayatında yaşayabileceği tek bir gün olsa nedir derseniz, işte bu 100. yıl. Çünkü bir daha olmayacak. Biz bunu yaşayacağız ve bitecek. Kurtuluş Savaşı'nın ilk alevlendiği, ilk silahların taşındığı gün. Daha büyük bir gün ne olabilir. Anıtkabir'e gideceğiz, Ata'mızın huzuruna. Esas törenimiz orada olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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