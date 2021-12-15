Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'nda 'TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı' sergisi açıldı.

Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 20 proje, okulda düzenlenen TÜBİTAK-4006 Bilim Fuarı kapsamında sergilendi. Serginin açılışı yapıldı. Sergiye; Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan, Eskişehir İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Şen, Hasan Hüseyin Oduncu, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdurrahman Bucak, okul müdürleri ve diğer davetliler sergiyi gezdiler. Açılışı gerçekleştiren Okul Müdürü İsmail Dönmez, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR