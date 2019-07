Kazdağları'nın otantik köyünden turist eksik olmuyor

MİRAÇ KAYA - Çanakkale'nin Kazdağları'ndaki doğayla içi içe köyü Adatepe, taş işçiliğinin en güzel örneklerini barındıran taş evleri, Arnavut kaldırımlı yolları, ormanlık alanları ve otantik yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline geldi.

Truva, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan, yüzyılların birikiminin oluşturduğu köyü gezen ziyaretçiler, günün her saatinde tarihe yolculuk yapma imkanı buluyor.

Yılın her döneminde gezilebilen köy, özellikle yaz aylarında şehir yaşantısı ve iş stresinden uzaklaşmak, eşsiz doğa güzellikleri içinde, huzurlu ve sakin bir tatil geçirmek isteyenlerden büyük ilgi görüyor. Taş evlerde konaklayanlar, eski yapıların düzenlenmesiyle oluşturulan kafelerde, asırlık ağaçların gölgesinde çayını kahvesini yudumlayabiliyor.

Adatepe'ye 790 metre uzaklıkta bulunan ve Küçükkuyu'dan Ayvalık'a kadar uzanan Edremit Körfezi'ne hakim bir noktada konuşlu Zeus Altarı'na (sunak) çıkan tatilciler, körfezin sahil şeridini, yeşil ve mavinin birleşmesiyle ortaya çıkan doyumsuz manzara eşliğinde görebiliyor.

Köy Muhtarı Erhan Kabakçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adatepe'ye yerli ve yabancı turistlerin geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Kabakçıoğlu, köyün doğal bir yapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, "Doğal ve sit alanı olduğundan, beton yığını olmadığı için gelen misafirlerimiz beğeniyor. Köyümüzde ayrıca doğal zeytinyağı, peynir, kekik, Kazdağları çaylarını gelen misafirlerimize sunuyoruz. Beğeniyorlar, memnun kalıyorlar. Bu bölgeye gelen herkesi köyümüze bekliyoruz." dedi.

İşletmecilerden Samiye Demirel de köyü yerli turistlerin daha sık ziyaret ettiğini aktardı.

Yabancıların daha çok kış aylarında köye gelmeyi tercih ettiğini anlatan Demirel, "Genelde kültür turizmi için yani gezmeye, tarihi yerleri ve Zeus Altarı'nı görmeye geliyorlar. Bu yıl Ramazan Bayramı'ndan sonra yoğunluk olmaya başladı ama zamanla daha fazla ziyaretçi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Havası ve doğası mükemmel"

Balıkesir'den ailesiyle gelen Kadir Köseoğlu da Adatepe'ye her yıl uğradıklarını belirtti.

Kazdağları'nın havasının çok güzel olduğunu vurgulayan Köseoğlu, "Buranın havası merkeze göre 3-4 derece daha fark ediyor. Havası, doğası mükemmel. Burada yediğimiz içtiğimiz her şey doğal. Kızımla, eşimle her zaman geliyoruz. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Regina ve Doris Müller ise turla geldikleri Adatepe'yi çok beğendiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA