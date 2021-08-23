Kazdağları'ndaki yangına 7 helikopter bir uçakla müdahale ediliyor
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Kazdağları'ndaki yangına 7 helikopter bir uçakla müdahale ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazdağları'ndaki yangına 7 helikopter bir uçakla müdahale ediliyor Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda tek noktada çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyürken, yangına 7 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.

Kazdağları'ndaki yangına 7 helikopter bir uçakla müdahale ediliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda tek noktada çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyürken, yangına 7 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor.

Arazinin sarp olması nedeniyle daha çok havadan müdahale yoluyla müdahale edilmeye çalışılan yangın için karadan da çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, tanker ve yangın ekibi sevk edildi. Yangına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın koordinasyonunda oluşturulan özel ekip tarafından müdahale edilirken, rüzgarın etkisi ile yangının kuzey batı yönüne doğru devam ettiği, yangın bölgesinin zorluğa rağmen karadan da müdahale edildiği ifade edildi.

Kazdağları'ndaki yangına 7 helikopter bir uçakla müdahale ediliyor
Kazdağları'ndaki yangına 7 helikopter bir uçakla müdahale ediliyor
Kazdağları'ndaki yangına 7 helikopter bir uçakla müdahale ediliyor
Kazdağları'ndaki yangına 7 helikopter bir uçakla müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu

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