Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı

Balıkesir ve Çanakkale illeri arasında bulunan Kazdağları'nda Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

Balıkesir ve Çanakkale illeri arasında bulunan Kazdağları'nda Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

Kazdağları'nın yüksek kesimlerine sabah saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğü Kazdağlarında yağan kar doğa meraklılarının büyük ilgisini çekti. Geçen yıllara göre daha önce yağan kar sevindirdi. Kar yağışı Kazdağları'nın Dalaksuyu, Endez Çeşme ve Tavşanoynağı bölgelerinde etkili oldu.

(Emrah Elmas/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı