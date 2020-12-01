Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı

01.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:31
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı

Balıkesir ve Çanakkale illeri arasında bulunan Kazdağları'nda Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

Balıkesir ve Çanakkale illeri arasında bulunan Kazdağları'nda Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

Kazdağları'nın yüksek kesimlerine sabah saatlerinden itibaren kar yağmaya başladı. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğü Kazdağlarında yağan kar doğa meraklılarının büyük ilgisini çekti. Geçen yıllara göre daha önce yağan kar sevindirdi. Kar yağışı Kazdağları'nın Dalaksuyu, Endez Çeşme ve Tavşanoynağı bölgelerinde etkili oldu.

(Emrah Elmas/İHA)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Korona vakaları yine tedirgin edici boyutta! Bugün günlük ölüm sayısı yine rekor kırdı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Muş'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Muş'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Muş'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı (2)
Muş'ta şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı (2)
Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Halife Hafter Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Mbaye Diagne Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 19:33:42. #1.15#
title