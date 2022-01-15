Kazdağları beyaz gelinliğini giydi, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı - Haberler
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Kazdağları beyaz gelinliğini giydi, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Güncel

Kazdağları beyaz gelinliğini giydi, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı Kazdağları'nın kar manzaraları drone ile görüntülendi Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından açan güneş ile birlikte Kazdağları'nın beyaz güzelliği gözler önüne serildi.

Kazdağları beyaz gelinliğini giydi, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı

Kazdağları'nın kar manzaraları drone ile görüntülendi

BALIKESİR - Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından açan güneş ile birlikte Kazdağları'nın beyaz güzelliği gözler önüne serildi. Kazdağları'nın beyaz güzelliği drone ile havadan görüntülendi. Kazdağları yeşilin huzuru ile beyazın saflığını bir araya getiren manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 3 gündür Kazdağları'nda etkili olan karın ardından güneş açtı. Güneşle birlikte karın cefası bitti, güzellikleri ortaya çıktı. Kazdağları'nda Hanlar mevkiindeki ormanlık alanlar yeşil ve beyazın adeta dansı ile eşsiz manzaralar sunuyor. Kazdağları'nın beyaz örtüsü drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde karlar altında kalan çam, kayın ve meşe ormanları seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Birçok doğasever ve fotoğraf meraklısı nadir oluşan bu manzarayı görmek için bölgeye gelmeye devam ediyor.

Kazdağları beyaz gelinliğini giydi, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı

Kazdağları beyaz gelinliğini giydi, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı

Kazdağları beyaz gelinliğini giydi, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri
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Kazdağları beyaz gelinliğini giydi, ortaya doyumsuz manzaralar çıktı Kazdağları'nın kar manzaraları drone ile görüntülendi Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından açan güneş ile birlikte Kazdağları'nın beyaz güzelliği gözler önüne serildi.

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