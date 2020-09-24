Kazcıoğlu Otomotiv ile Dumlupınar Teknokent el ele
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Kazcıoğlu Otomotiv ile Dumlupınar Teknokent el ele

24.09.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:35
Kazcıoğlu Otomotiv ile Dumlupınar Teknokent el ele

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ile beraberindeki heyet, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu ve Kazcıoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Kazcıoğlu ile bir araya geldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ile beraberindeki heyet, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu ve Kazcıoğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Kazcıoğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette Rektör Uysal'a, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz eşlik etti.

Dumlupınar Tasarım Teknokent'in ana gündem maddesi olduğu görüşmede Genel Müdür Prof. Dr. Ersan Öz, Teknokent hakkında sunum yaptı ve Kazcıoğlu Otomotiv ile Teknokent arasındaki kurulabilecek Ar-Ge bağlantıları hakkında bilgiler verdi. Dumlupınar Tasarım Teknokent'in ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu ise sunumun ardından yaptığı değerlendirmede hazırlanacak bir Ar-Ge projesiyle en kısa zamanda Teknokentte yerlerini alıp teknoloji çalışmalarına başlamak arzusunda olduklarını dile getirdi.

Görüşmenin sonunda Rektör Uysal, Şeref Kazcıoğlu ve İsmet Kazcıoğlu'na kaftan tablosu hediye ederek Türk sanayisine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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