Kazayla Kendini Vuran Askerin Cenazesi Defnedildi

Kilis'te, arkadaşının silahıyla yanlışlıkla kendini vurması sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Onbaşı İsmail Tugay Özcan'ın (23) cenazesi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

Kilis Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesine getirilen 23 yaşındaki İsmail Tugay Özcan cenazesi, beldedeki evinin önüne getirildi.

Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından helallik alındı.

İsmail Tugay Özcan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada Özcan'ın tabutu başında babası Adnan Özcan, "Ben seni şehit vermedim. Bugün doğum günün. Bak bir tane daha ağabeyin var. Onu da vereceğim yavrum. Gerekirse ben giderim." diye ağıt yaktı.

Ağabeyi Erhan Özcan'ın da kardeşiyle Adıyaman Jandarma Özel Harekat'ta görevli olduğu, 5 aylık asker olan İsmail Tugay Özcan'ın Kilis'te geçici görev yaptığı öğrenildi.