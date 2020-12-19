Son dakika haber: Kazaya karışan araç sürücüsü ve yolcuya kısıtlama ihlalinden ceza
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Son dakika haber: Kazaya karışan araç sürücüsü ve yolcuya kısıtlama ihlalinden ceza

19.12.2020 17:26 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:34

Son dakika haber: Kazaya karışan araç sürücüsü ve yolcuya kısıtlama ihlalinden ceza Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazasında, araç sürücüsü ve yanındaki yolcuya kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Kazaya karışan araç sürücüsü ve yolcuya kısıtlama ihlalinden ceza

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazasında, araç sürücüsü ve yanındaki yolcuya kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, İstiklal Caddesi Çınar kavşağı üzerinde meydana geldi. Barış G. idaresindeki 45 V 3766 plakalı hafifi ticari araç ile Ü.Ç. yönetimindeki 45 ADR 202 plakalı ticari aracın çarpıştığı kazada Barış G. hafif yaralandı. Yaralı sürücü Barış G. 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazaya karışan diğer sürücü Ü.Ç. ile yanındaki yolcuya da izinleri olmaması sebebiyle polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Son dakika haber: Kazaya karışan araç sürücüsü ve yolcuya kısıtlama ihlalinden ceza
Son dakika haber: Kazaya karışan araç sürücüsü ve yolcuya kısıtlama ihlalinden ceza
Son dakika haber: Kazaya karışan araç sürücüsü ve yolcuya kısıtlama ihlalinden ceza
Son dakika haber: Kazaya karışan araç sürücüsü ve yolcuya kısıtlama ihlalinden ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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