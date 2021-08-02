'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheli adliyede
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'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheli adliyede

'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheli adliyede
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, kuzeni ve iki arkadaşıyla piknik yaparken yanlarında bulunan tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Elif Saltık (30), toprağa verildi.

TOKAT'ta, kuzeni ve iki arkadaşıyla piknik yaparken yanlarında bulunan tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Elif Saltık (30), toprağa verildi. Saltık'ın kuzeni Ü.K. ile E.A. ve D.S. ise adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre Elif Saltık, kuzeni Ü.K. (44), arkadaşları E.A. (50) ve D.S. (43) ile köyün yaylasına gitti. İddiaya göre, grup eğlenirken D.S.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Elif Saltık'a isabet etti. Göğüs bölgesinden yaralanan Saltık, kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri Saltık'ın kuzeni Ü.K. ile E.A., ve D.S.'yi gözaltına aldı. Elif Saltık'ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi'nin morgunda yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Hastane morgundan alınan Saltık'ın cenazesi, Ağbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bekar olduğu belirlenen Saltık'ın kent merkezinde perde dükkanı işlettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Olay sonrası jandarma tarafından yapılan araştırmada olay yerinde, E.A. ve D.S.'nin yanlarındaki 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, Ü.K., E.A. ve D.S. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Alınan ilk ifadelerinde şüphelilerin, D.S.'nin silahının tutukluk yaptığını, onunla uğraştığı sırada silahın yanlışlıkla ateş aldığını söyledikleri öğrenildi. Olaydan sonra ele geçirilen tabancalar, kimin ateşlediğinin belirlenmesi için balistik incelemeye gönderildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor. 


'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheli adliyede
'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheli adliyede
'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheli adliyede
'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheli adliyede
'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheli adliyede
'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheli adliyede
'Kazara vuruldu' denilen Elif toprağa verildi, 3 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Yel

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