Kazara keşfedilen yeni rengin ticari kullanımına onay geldi
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Kazara keşfedilen yeni rengin ticari kullanımına onay geldi

Bir kimya laboratuvarında yapılan deneyin sürpriz sonucunda keşfedilen yeni rengin, sanatsal renk materyallerini de içerecek şekilde ticari uygulamalarda kullanılmak üzere onaylandı.

Kazara keşfedilen yeni rengin ticari kullanımına onay geldi
29.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:44

Bir kimya laboratuvarında yapılan deneyin sürpriz sonucunda keşfedilen yeni rengin, sanatsal renk materyallerini de içerecek şekilde ticari uygulamalarda kullanılmak üzere onaylandı.

2009 yılında Oregon'daki bir kimya laboratuvarında yapılan deneyin sürpriz sonucu keşfedilen yeni mavi rengi, sanatsal renk materyallerini de içerecek şekilde ticari uygulamalarda kullanılmak üzere onaylandı. Patenti Shepherd Color Company tarafından alındığı belirtilen insan yapımı ilk renk olma özelliğine sahip 'YlnMn blue' adındaki yeni renk, sanatsal renk materyallerini de içerecek şekilde ticari uygulamalarda kullanılabilecek.

Ticari adı Blue 10G513 olarak bilinen renk, yapı ürünlerinin derin, zengin renklere sahip olmasına ve güneşe maruz kaldığında daha donuk görünmesine olanak tanıyan özelliğe sahip olduğu belirtiliyor.

Yeni renge üç köşeli çift piramit bir yapı içinde İtriyum, İndiyum ve Mangan kimyasal bileşenlerinde oluştuğu için YlnMn Blue adı verildiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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