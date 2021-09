Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 9. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Kazara Aşk bu akşam sevenleriyle buluşuyor.

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Videoda Okan'ın anlattıklarını duyan Şimal şok olur. Kendini, ona iyilik yapıyormuş gibi gösteren Civan'ın tek derdi şirketin başına geçmektir. Aptal yerine konmak, yalanlarla kandırılmak Şimal'i deliye döndürür. Ancak bunun hesabını sormak yerine tıpkı Civan'ın kendisiyle oynadığı gibi onunla oynayacak, intikamını alacaktır. Bu oyuna da, ailesinin yanında Civan kendisini çok üzüyormuş gibi yaparak başlar. Tahsin'in bunun hesabını Civan'dan soracağını çok iyi biliyordur. Beklediği gibi de olur. Civan ise Şimal'in gerçekleri öğrendiğinden habersizdir. Şimal, bir süre baba evinde kalacağını söyleyince Tahsin'in baskısı ve Civan'ın şirketi kaybetme korkusu da artar. Şimal'i eve döndürmenin bir yolunu bulması gerektiğini biliyordur. Bu da yetmezmiş gibi Nazlı'nın problemli bir ilişkisi olan babası da Amerika'dan gelmiştir. Nazlı daha önce babasına Civan'la evlendiğini söylediğinden Civan'ın "Nazlı'ya aşık eş" rolünü oynaması gerekiyordur. Böylece Civan bir yandan Nazlı ile mutlu evlilik pozları verirken diğer yandan Şimal'i döndürmeye uğraşır. Ancak Şimal hiçbir sorun yokmuş gibi davranmasına rağmen eve dönmeye niyetli görünmüyordur. Bu sırada elbette Okan da boş durmuyordur. Tüp bebek yapma girişimleri hüsranla sonuçlanınca Vildan'la ikisi çareyi Neval'in macun tarifinde arar.