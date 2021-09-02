Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 9. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 9. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 9. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen dizisi Kazara Aşk bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kazara Aşk dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman, Kazara Aşk 9. bölüm bugün var mı, Kazara Aşk son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar.

Diziseverlerin merakla beklediği Kazara Aşk bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kazara Aşk dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman, Kazara Aşk bölüm bugün mü, Kazara Aşk yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KAZARA AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Videoda Okan'ın anlattıklarını duyan Şimal şok olur. Kendini, ona iyilik yapıyormuş gibi gösteren Civan'ın tek derdi şirketin başına geçmektir. Aptal yerine konmak, yalanlarla kandırılmak Şimal'i deliye döndürür. Ancak bunun hesabını sormak yerine tıpkı Civan'ın kendisiyle oynadığı gibi onunla oynayacak, intikamını alacaktır. Bu oyuna da, ailesinin yanında Civan kendisini çok üzüyormuş gibi yaparak başlar. Tahsin'in bunun hesabını Civan'dan soracağını çok iyi biliyordur. Beklediği gibi de olur. Civan ise Şimal'in gerçekleri öğrendiğinden habersizdir. Şimal, bir süre baba evinde kalacağını söyleyince Tahsin'in baskısı ve Civan'ın şirketi kaybetme korkusu da artar. Şimal'i eve döndürmenin bir yolunu bulması gerektiğini biliyordur. Bu da yetmezmiş gibi Nazlı'nın problemli bir ilişkisi olan babası da Amerika'dan gelmiştir. Nazlı daha önce babasına Civan'la evlendiğini söylediğinden Civan'ın "Nazlı'ya aşık eş" rolünü oynaması gerekiyordur. Böylece Civan bir yandan Nazlı ile mutlu evlilik pozları verirken diğer yandan Şimal'i döndürmeye uğraşır. Ancak Şimal hiçbir sorun yokmuş gibi davranmasına rağmen eve dönmeye niyetli görünmüyordur. Bu sırada elbette Okan da boş durmuyordur. Tüp bebek yapma girişimleri hüsranla sonuçlanınca Vildan'la ikisi çareyi Neval'in macun tarifinde arar.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Emine Erdoğan Mustafa Varank Aliya İzzetbegoviç
Magazin Münir Özkul Mesut Akusta Haluk Levent Derya Şensoy
Spor Diego Ali Öztürk Salih Uçan Burak Elmas Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kazara Aşk yeni bölüm ne zaman? Kazara Aşk 9. bölüm bugün var mı? Kazara Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 07:59:02. #1.16#

title