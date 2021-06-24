Kazara Aşk Civan kimdir? Ümit Kantarcılar kim, kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarına yepyeni bir yaz dizisi geliyor. Kazara Aşk dizisi sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekran karşısına kilitleyeceğe benziyor. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra Kazara Aşk dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrollerinde Ümit Kantarcılar, Sude Zülal Güler gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Kazara Aşk Civan kimdir? Ümit Kantarcılar kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…

Yeni Yaz dizilerinden olan Kazara Aşk, sürükleyici hikayesi ile seyirciyi ekran karşısına kilitleyecek. Star TV ekranlarının yeni dizisi Kazara Aşk 'ın başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin tanıtım fragmanı yayınlandıktan sonra Kazara Aşk dizisinin Civan'ı merak konusu oldu. Peki, Kazara Aşk Civan kimdir? Ümit Kantarcılar kim, kaç yaşında, nereli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

KAZARA AŞK CİVAN KİMDİR?

Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ın başrollerinden olan Civan karakterine başarılı oyuncu Ümit Kantarcılar hayat veriyor. Civan, Gaziantepli ve zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç.

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Ümit İbrahim Kantarcılar, 10 Ekim 1987 tarihinde Antalya'da doğan Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Kantarcılar, tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda Midirfillik oyunuyla ödül aldı.

2005 yılında Müjdat Gezen Konservatuvarına girdi. MSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı.

Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile evlendi.

Kariyeri

Gani Müjde'nin, senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.

Rol Aldığı Diziler

2021- Kazara Aşk- Civan- Başrol Oyuncusu

2019-2020 Vuslat -Kerem Saltuk- Başrol Oyuncusu

2017-2018 Kanatsız Kuşlar- Onur- Başrol Oyuncusu

2016 Rengarenk Aras -Başrol Oyuncusu

2015 Şehrin Melekleri Gürkan- Başrol Oyuncusu

2013-2014 Pis Yedili- Ceyhun -Yardımcı Karakter

2012 Babalar ve Evlatlar -Yardımcı Karakter

2011 Yerden Yüksek -Yardımcı Karakter

2011 Küçük Sırlar-Yardımcı Karakter

2010 Çakıl Taşları - Başrol Oyuncusu

2006 İki Aile -Konuk Oyuncu

KAZARA AŞK 1. BÖLÜM FRAGMANI