Kazaların yaşandığı tren istasyonuna alt geçit müjdesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazaların yaşandığı tren istasyonuna alt geçit müjdesi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ölümlü kazaların yaşandığı tren istasyonuna alt geçit yapılacak.

Kazaların yaşandığı tren istasyonuna alt geçit müjdesi
21.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:15

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ölümlü kazaların yaşandığı tren istasyonuna alt geçit yapılacak.

Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan tren istasyonunda geçtiğimiz yıllarda yaşanan yaralamalı ve ölümlü kazaların meydana geldiği noktaya yapılacak olan alt geçittin ihalesi 3 Temmuzda gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, "Gölbaşı'nın önemli sorunlarından birisi olarak gördüğümüz Kurugeçit Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Turan Özdemir Caddesini bir araya bağlayacak olan Gölbaşı Tren Garı altından Botanik Park'a alt geçit yapılacağı müjdesini ilçe halkımıza müjdelemek istiyorum.

Mahalle sakinleri genel olarak tren garı içerisinden trenlerin arasından ilçe merkezindeki çarşımıza geçiş yapıyorlardı. Bu geçişler esnasında bazı sıkıntılar yaşanabiliyor, trenlerin olduğu zamanlarda geçmek epey bir zor oluyor. Biz hem güvenlik açısından hem de bu zorlukların giderilmesi açısından yaptığımız girişimler sonucu 3 Temmuzda betonarme ihalesi yapılacak. İhale sürecinde emekleri bulunan Başta Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a, İbrahim Halil Fırat'a, Muhammed Fatih TOPRAK'a, Yakup Taş'a, İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'e, TCDD Genel Müdür Yardımcımız Metin Akbaş'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı Haber
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Bülent Turan Donald Trump Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Sezen Aksu Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Caner Erkin Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kazaların yaşandığı tren istasyonuna alt geçit müjdesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 16:42:32. #1.14#
title