Kazakistan'daki Expo 2017 Uluslararası Enerji Fuarı

Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı çerçevesinde Azerbaycan Milli Günü etkinliği gerçekleştirildi.



Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Magzum Mirzagaliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı kök ve tarihten gelen Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin giderek geliştiğini söyledi.



Mirzagaliyev, 2016'da iki ülke arasındaki ticaret hacminin 130 milyon dolar olduğunu ve 2015'e kıyasla yüzde 8 arttığını belirterek bu miktarın 500 milyon dolara çıkartılmasını hedeflendiklerini ifade etti.



Kazak petrolünün Azerbaycan üzerinden ihraç edildiğini hatırlatan Mirzagaliyev, Kazakistan'ın Kurık Limanı'yla Azerbaycan'ın Alyat Limanı arasındaki iş birliğinin örnek teşkil ettiğini vurguladı.



Mirzagaliyev, geçen yıl Kurık'ta yılda 400 milyon ton yük geçirme kapasiteli feribot tesisi inşa edildiğini söyleyen "Genel olarak Azerbaycan'dan geçen Kafkas güzergahı Avrupa piyasasına çıkışı sağlarken Kazakistan, Orta Asya ve Çin piyasası için de kapı açıyor." ifadelerini kullandı.



Haydar Aliyev Merkezi Müdürü Anar Alakbarov da Azerbaycan ile Kazakistan'ın karşılıklı güven, dostluk ve saygıya dayalı tarihi ilişkilere sahip olduğunu dile getirdi.



Alakbarov, Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı'na büyük önem verdiklerini söyledi.



Azerbaycan'ın önemli ölçüde petrol ve doğalgaz kaynağı olduğuna işaret eden Alakbarov, bu yüzden fuarda açtıkları pavyona "Enerji yeri" teması verildiğini aktardı.



Alakbarov, EXPO 2025'in Azerbaycan'da düzenlenmesi için başvurduklarını belirtti.



Yaklaşık 900 metrekarelik alanda kurulan Azerbaycan pavyonunda, rüzgar, güneş ve başka alternatif enerji kaynaklarının yanı sıra Azerbaycan halkının kültüründen örnekler de sergileniyor. 10 Haziran'da kapılarını açan fuar 10 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.