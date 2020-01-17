Kazakistan'da kar fırtınası: 30'dan fazla uçuş iptal
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Kazakistan'da kar fırtınası: 30'dan fazla uçuş iptal

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da kar fırtınası nedeniyle 30'dan fazla uçuş iptal edildi.

17.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:53
Kazakistan'da kar fırtınası: 30'dan fazla uçuş iptal

'ın başkenti Nursultan'da kar fırtınası nedeniyle 30'dan fazla uçuş iptal edildi.

Yerel medya, Nursultan'a gelecek olan 18, Nursultan'dan yapılacak olan 16 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Nursultan'a gelecek ya da şehirden çıkış yapacak yolcular, bilet aldıkları havayolu şirketinin internet sitelerinden uçuş değişikliklerini kontrol etmeleri konusunda uyarıldı.


Kaynak: DHA
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