Kazadan 463 gün sonra yaşamını yitiren Selvinaz, toprağa verildi
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Devlet Hastanesi, Gazipaşa, Güncel

Kazadan 463 gün sonra yaşamını yitiren Selvinaz, toprağa verildi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa yol vermek istediği sırada, kamyon çarpan motosikletinden yola fırlayarak komaya giren ve 463 gün süren yaşam savaşını kaybeden Selvinaz Salman (23), sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

10.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:07
Kazadan 463 gün sonra yaşamını yitiren Selvinaz, toprağa verildi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaralı taşıyan ambulansa yol vermek istediği sırada, kamyon çarpan motosikletinden yola fırlayarak komaya giren ve 463 gün süren yaşam savaşını kaybeden Selvinaz Salman (23), sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, 1 Aralık 2018 günü saat 13.30 sıralarında Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Devlet hastanesi yönüne giden ve kavşakta ambulansa yol vermek isteyen Selvinaz Salman'ın 07 ADE 339 plakalı motosikletine, Anamur yönünde seyreden Nihat K. yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyon çarptı. Yola savrulan Selvinaz Salman ağır yaralandı. Kaza sırasında olay yerinde bulunan 112 ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Selvinaz Salman, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Alanya'ya sevk edildi.

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındıktan sonra bitkisel hayata giren Selvinaz Salman, evine gönderildi. Durumunun ağırlaşması üzerine 8 Mart Pazar akşamı Alanya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan genç kız, yaşamını yitirdi.TABUTUN ÜZERİNE AL YAZMA VE DUVAK KONULDU

Selvinaz Salman için bugün saat 10.00'da Korubaşı Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Başkan Yardımcısı Durmuş Ali Toker, Selvinaz Salman'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze nakil aracıyla Korubaşı mezarlığına getirilen Selvinaz'ın al yazmalı ve duvak örtülmüş tabutu, sevenlerince omuzlanarak namazın kılınacağı musalla taşına konuldu. Cenaze namazının ardından Selvinaz Salman'ın cenazesi, sevenlerince gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailenin güçlükle ayakta durduğu cenaze töreninde ağıtlar herkesi duygulandırdı.


Kaynak: DHA

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