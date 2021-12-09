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Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu Tavuk yüklü pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Şanlıurfa'da tavuk yüklü pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, onlarca tavuk telef oldu.

ŞANLIURFA (İHA) - Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu

Tavuk yüklü pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da tavuk yüklü pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, onlarca tavuk telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Birecik karayolunun 85'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 16 LD 479 plakalı tavuk yüklü pikap ile 27 ABJ 261 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yararlar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan çok sayıda tavuk ise telef oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu

Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu

Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu

Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu

Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu

Kazada yola savrulan onlarca tavuk telef oldu

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Son Dakika Haberleri

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