Kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

24.08.2019 12:40

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, 36 gön önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 20 Temmuz'da ilçeye bağlı Çukur kavşağı mevkisinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarparak yaralanan Ender Aktaş, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay

Gökçebey ilçesine bağlı Çukur kavşağı mevkisinde 20 Temmuz'da, Ender Aktaş'ın kullandığı 67 AJ 775 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarmış, çarpmanın etkisiyle sürücüyle araçta bulunan Havva (60), Enes Berat (14), Esma (37) ve Ekin Aktaş (5) ile Fatma Kurubaş (63) yaralanmıştı.

Kazada yaralanan Havva Aktaş ve Fatma Kurubaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA