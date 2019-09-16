16.09.2019 19:45

Kazada yaralanan Sude, yaşam savaşını kaybetti

ISPARTA'da babası Ahmet Kılınç'ın (41) kullandığı otomobilin tomruk yüklü kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan Sude Kılınç (12) hastanede yaşamını yitirdi. Aynı kazada ağır yaralanan anne Zübeyde Kılınç (39) ile kızı Beyza Kılınç'ın (16) tedavileri sürerken, baba ise taburcu edildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Isparta- Gönen karayolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Kılınç yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan plakası açıklanmayan tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Ahmet Kılınç ile eşi Zübeyde Kılınç, kızları Beyza Kılınç ve Sude Kılınç yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

SUDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Sude Kılınç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ağır yaralı Zübeyde Kılınç'ın ise sevk edildiği özel hastanede tedavisi sürüyor. Beyza Kılınç'ın da Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavisine devam edildiği öğrenildi. Baba Ahmet Kılınç tedavisinin ardından taburcu edildi.

DİNAR'DA SON YOLCULUĞUNA UĞRULANDI

Sude Kılınç için memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Dinar Merkez Ulu Camii'nde ikindi vakti düzenlenen törene baba Ahmet Kılınç ile Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, bölge esnafı, vatandaşlar ve ailenin yakınları katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken ve başında sargı olduğu görülen baba Ahmet Kılınç'ı koluna giren yakınları teskin etmeye çalıştı. Sude Kılınç'ın cenazesi kılınan namazın ardından asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA