Kazada yaralanan Huri İpek, 9 günlük yaşam mücadelisin kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kazada yaralanan Huri İpek, 9 günlük yaşam mücadelisin kaybetti

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosiklete yolcu minibüsünü çarpması sonucu ağır yaralanan Huri İpek Yıldırım (22), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Huri İpek, 9 günlük yaşam mücadelisin kaybetti
29.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:16

AYDIN'ın Didim ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıkan motosiklete yolcu minibüsünü çarpması sonucu ağır yaralanan Huri İpek Yıldırım (22), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 19 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Didim ilçesi Selvi Caddesi'nde meydana geldi. Kontrolsüz olarak anayola çıkan Mehmet Onat (22) yönetimindeki plakasız motosiklete Fırat Engin yönetimindeki 09 M 6411 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüsü Onat ile arkasındaki Huri İpek Yıldırım yola savruldu. Onat, olay yerinde yaşamını yitirirken; İpek ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İpek, kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Onat'ın cansız bedeni ise polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.Huri İpek Yıldırım, yoğun bakım ünitesinde 9 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini dün kaybetti. Acı haberi alan Yıldırım'ın ailesi ve yakınları yasa boğuldu. Yıldırım'ın yakınları tarafından alınan cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular Haber
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak Haber
Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı çıkardı Haber
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump için yakalama kararı...
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Haber
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak Haber
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e 'yasa dışı' ilhak uyarısı yaptı
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Son dakika: Eximbank 380 milyon euroluk kredi sağladı! İhracatçılara 10 yıl vadeli yeni destek geliyor
Son dakika: Eximbank 380 milyon euroluk kredi sağladı! İhracatçılara 10 yıl vadeli yeni destek geliyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Mustafa Varank Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Hülya Avşar Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Falcao Bülent Uygun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Muğla Deprem Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Kazada yaralanan Huri İpek, 9 günlük yaşam mücadelisin kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 14:51:00. #1.15#
title