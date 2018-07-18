Kazada Yaralanan 112 Çalışanı Tuğba, Yaşam Savaşı Veriyor (2)
TUĞBA, HAYATINI KAYBETTİArtvin'de otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu ağır yaralanan 112 Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldırım, tedavi altına alındığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TUĞBA, HAYATINI KAYBETTİ
Artvin'de otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu ağır yaralanan 112 Acil Tıp Teknisyeni Tuğba Yıldırım, tedavi altına alındığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırım'ın Mersin'de toprağa verileceği belirtildi.