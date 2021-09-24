Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'da, yıllık iznini geçirmek için geldiği memleketinde trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akıncı (23), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

BARTIN'da, yıllık iznini geçirmek için geldiği memleketinde trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akıncı (23), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bartın Kirazlıköprü Tüneli içinde dün akşam 3 aracın çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akıncı, hayatını kaybetti. Bugün, Abdipaşa Beldesi Abdipaşa Merkez Camisi'nde Cuma namazı sonrasında düzenlenen törene Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kömeç, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Anne Sultan Akıncı ve baba Muzaffer Akıncı'nın güçlükle ayakta durduğu gözlenen törende, Akıncı'nın öz geçmişinin okunması ve helallik alınmasından sonra dualar edildi. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Akıncı'nın cenazesi, askerlerin omuzlarında taşındı. Akıncı'nın cenazesi, gözyaşlarıyla Çavuş köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.

5 GÜN ÖNCE YILLIK İZNİ İÇİN MEMLEKETİNE GELMİŞ

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Akıncı'nın 2 kardeş olduğu, 2 yıl önce 'uzman çavuş' olduktan sonra Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda göreve başladığı öğrenildi. Bekar olan Mehmet Akıncı'nın 5 gün önce yıllık izni için memleketi Abdipaşa beldesine geldiği öğrenildi.


Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kazada ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Son Dakika Haberleri
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