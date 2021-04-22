Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, kamyonet ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Yaşar Menteş (60), eşi Dursun Gülay Menteş (63) ve oğlu Ali Emre Menteş (21), kılınan cenaze namazının ardından yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, kamyonet ile cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Yaşar Menteş (60), eşi Dursun Gülay Menteş (63) ve oğlu Ali Emre Menteş (21), kılınan cenaze namazının ardından yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Feke- Saimbeyli kara yolu Yeşilvadi mevkiinde meydana geldi. Yaşar Menteş yönetimindeki 01 Y 6906 plakalı cip ile İbrahim Türk'ün kullandığı 34 BTE 687 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Yaşar Menteş ve yanındaki eşi Dursun Gülay Menteş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hurdaya dönen araçlardan itfaiye erleri tarafından çıkartılan yaralılar Ali Emre Menteş, Esra Yılmaz, Ayşe Yılmaz ve İbrahim Türk, sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar ve Dursun Gülay Menteş çiftinin durumu ağır olan çocukları Ali Emre Menteş de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumları ağır olan Esra Yılmaz ve Ayşe Yılmaz, farklı hastanelere sevk edilirken, İbrahim Türk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

TÖRENDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Kazada ölen Yaşar, eşi Dursun Gülay ve oğlu Ali Emre Menteş'in cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketleri Saimbeyli ilçesine getirildi. Saimbeyli İlçe Mezarlığı'nda düzenlenen törene çok sayıda akrabaları ve yakınları katıldı. Baba, oğul ve annenin cenazeleri kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Ailenin yakınları, duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ÖZTAŞ