Kazada ölen polisin cenazesi törenle memleketine uğurlandı



HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden başpolis İmran Kars'ın cenazesi, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

2008 yılında Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne atanarak Dörtyol İlçe Emniyet müdürlüğünde görevlendirilen 16 yıllık polis memuru evli ve üç çocuk babası İmran Kars için uzun yıllar görev yaptığı ilçe emniyet müdürlüğü bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kazada hayatını kaybeden Kars'ın özgeçmişinin okunduğu törende yapılan duanın ardından Türk bayrağına sarılı tabutu mesai arkadaşları ve sevenleri tarafından cenaze aracına konularak, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gönderildi.

Törene Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yrbay Savaş Balcı, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Murat Şimşek, Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, Başpolis İmran Kars'ın ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.