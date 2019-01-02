Kazada Ölen Polis Memuru Uğur Sarıkaya, Toprağa Verildi

VAN'ın Edremit ilçesinde, kendi aracıyla görev yerine giderken, yaptığı kazada yaşamını yitiren polis memuru Uğur Sarıkaya (25), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşilçam köyünde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde çalışan, 5 yıllık polis memuru Uğur Sarıkaya, dün saat 11.00 sıralarında, görev yerine gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Virajda Sarıkaya'nın kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada Sarıkaya, hayatını kaybetti. Uğur Sarıkaya'nın cenazesi, aynı gün uçakla Van'dan İzmir'e gönderildi. Sarıkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, buradan da kara yoluyla baba ocağı Kütahya'nın Simav ilçesine getirildi. Sarıkaya'nın cansız bedeni, saat 02.00 sıralarında, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

TABUTA SARILIP, AĞIT YAKTILAR

Polis memuru Uğur Sarıkaya'nın cenazesi, meslektaşları tarafından bugün morgdan alındı. Cenaze, ilk olarak ilçe merkezindeki Cuma Mahallesi Şeyh Bedrettin Sokak'ta bulunan dedesi Mehmet Sarıkaya'nın evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasından sonra Sarıkaya'nın cenazesi, Simav'a 20 kilometre uzaklıktaki babaevinin bulunduğu Yeşilçam köyüne götürüldü. Polis memurunun Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazı öncesi köy meydanına getirildi. Uğur Sarıkaya'nın annesi Mukadder, babası Halil ve kardeşi Mehmet ile 2 yıl önce evlendiği eşi Betül Sarıkaya, tabuta sarılarak, gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı.

Uğur Sarıkaya için öğle vakti Yeşilçam Camii'nde kılınan cenaze namazına; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Simav Belediye Başkanı AK Parti'li Süleyman Özkan, Simav ilçe protokolü, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

'OĞLUM UĞUR'A HAKLARINIZI HELAL EDİN'

Baba Halil Sarıkaya, cenaze töreni öncesi, "Sözün bittiği yerdeyim. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Buraya kadar gelip, bize destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Oğlum Uğur'a haklarınızı helal edin" dedi. Bunun üzerine cenaze törenine katılanlar, hep bir ağızdan "Helal olsun" diyerek, karşılık verdi. Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından polis memuru Uğur Sarıkaya'nın cenazesi, götürüldüğü Yeşilçam Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Tahya

Kaynak: DHA