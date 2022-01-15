Kazada ölen futbolcu Ahmet Çalık anısına Konya'da helva dağıtıldı

ANKARA (AA) - Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor oyuncusu milli futbolcu Ahmet Çalık için Konya'da helva dağıtıldı.

Kent merkezindeki Kulesite AVM'de yapılan helva ikramına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlardan İsa Çetin, gazetecilere Ahmet Çalık'ın vefatıyla derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Çalık'ın sevilen bir insan olduğunu ifade eden Çetin, "Ahmet kardeşimize Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Sevilen bir kardeşimizdi, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine sabırlar versin." dedi.

Helva ikramı gün boyu sürdü.