Kazada ölen belediye personeli son yolculuğuna uğurlandı

06.10.2019 14:28

Ordu'nun Ünye ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Seyfi Öztürk için tören düzenlendi.



Birlikte çalıştığı iş arkadaşları tarafından tabutu omuzlarda taşınarak belediye önüne getirilen Seyfi Öztürk dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törende Seyfi Öztürk'ün öz geçmişi okundu. 2001 yılında Ünye Belediyesinde göreve başlayan Öztürk'ün, görevine başlamadan önce ise vekil imamlık yaptığı öğrenildi.



Törende konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı," Sabah kalktığında ailesine helalinden rızık kazanmak için işinin başında elim bir kazası sonucu hayatını kaybeden Seyfi Öztürk kardeşimizin ailesinin acısını paylaşıyoruz. Bu üzücü olay bizi, çalışma arkadaşlarını ve ailesini hüzne boğmuştur. Biz ondan razıydık Rabbim de ondan razı olsun. Seyfi kardeşimiz çalışkan, gayretli bir arkadaşımızdı. Rızkının peşinde hayatını kaybetti. Allah'ın uygun görmediği ortamlarda bulunmadan şehit denilebilecek helal kazanç yolunda hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin. Ailesinin başı sağ olsun" dedi.



Belediye önünden alınan helalliğin ardından Seyfi Öztürk mesai arkadaşlarının ve sevenlerinin omzunda Ünye Merkez Büyük Camii'ne getirildi. Öztürk öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadılar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.



Cenaze törenine ayrıca AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Ünye Belediye başkan yardımcıları, belediyede görevli birim amirleri ve mesai arkadaşları katıldı. Son yolculuğuna uğurlanan Seyfi Öztürk'ün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA