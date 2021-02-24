Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen araçtaki 2 kişi yaralandı. Bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı.