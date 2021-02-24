Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı
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Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı

24.02.2021 21:20 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:53
Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen araçtaki 2 kişi yaralandı. Bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Tefenni yol kavşağında akşam saat 19: 20 sıralarında meydana gelen kazada, Engin Hamza Cebi (37) idaresindeki 34 CEJ 664 plakalı Renault marka otomobil, Korkuteli istikametine giden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Süleyman E. (59) yönetimindeki 20 AY 313 plakalı TOFAŞ marka otomobille çarpıştı.

BİR SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Çarpmanın şiddetiyle 20 AY 313 plakalı otomobil ikiye bölündü. Araçta bulunan sürücü Süleyman E. ile Fatih Ç. (63) yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer araç sürücüsü Engin Hamza Cebi, kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı
Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı
Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı
Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı
Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı
Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı
Kazada ikiye bölünen araçtan 2 kişi sağ çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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